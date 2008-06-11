Блок Кличка: на Березняківській, 12 знову жорстке зіткнення

Блок Віталія Кличка заявляє про нове протистояння між забудовниками і мешканцями на конфліктній ділянці на вулиці Березняківській, 12, у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка, сьогодні, починаючи з 4-ї год. ранку, 120 будівельників у супроводі 70 працівників охоронної компанії почали зносити дитячий майданчик, спилювати дерева та завозити будівельну техніку на прибудинкову територію за адресою Березняківська, 12.

Коли стривожені мешканці вийшли протестувати проти свавільного знищення дерев і незаконної забудови, декілька протестувальників отримали травми в результаті бійки з охоронцями, а трьох мешканців затримала міліція. Станом на 18.00 вони, за даними Блоку Кличка, все ще перебували у відділку міліції.

Як нагадують у прес-службі Блоку, цей конфлікт навколо прибудинкової території триває вже декілька років – Київрада свого часу відвела землю біля кооперативного будинку для забудови без передбаченого законодавством узгодження з мешканцями.

Між тим Блок Кличка для розв’язання цього конфлікту пропонує: негайно зупинити будівництво на Березняківській, 12; заборонити зведення об’єкту без узгодження з мешканцями; провести розслідування дій охоронної компанії та міліції, внаслідок яких постраждали люди;

Також Блок Кличка вважає за необхідне вилучити конфліктну ділянку у забудовника, надавши йому замість неї альтернативну ділянку.

І найголовніше, підкреслили у Блоці Кличка, – надалі здійснювати землевідведення тільки на базі прозорих процедур і відкритих земельних аукціонів.

“Непрозорість та корумпованість земельного ринку призводить до того, що землевідведення у Києві зовсім не враховує інтереси мешканців і призводить до конфліктів між будівельними організаціями та мешканцями прилеглих будинків, - наголосив Віталій КЛИЧКО, – тому Києву потрібно вивести на чисту воду нечистих на руку чиновників і сказати “Стоп!” будівельному притистоянню”.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ після побиття мешканців, що проживають поблизу будівництва на Березняківській, 12, особисто відвідав цей будмайданчик. На зустрічі з киянами того дня він пообіцяв, що рішення про відведення землі за цією адресою буде відмінено, і у його присутності на виділеній компанії «Кроун» земельній ділянці було розпочато будівництво дитячого майданчика.

12 липня Київська міська рада скасувала рішення про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю Будівельній компанії «Кроун» для будівництва житлового будинку на вул. Березняківській, 12 у Дніпровському районі.