Керченська СЕС не виявила нафтопродуктів у морській воді

Міська санепідстанція Керчі (АР Крим) не виявила забруднень нафтопродуктами в морській воді.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією Керченського міського порталу, міська СЕС продовжує проводити моніторинг вмісту нафтопродуктів у морській воді, для якого відібрано 10 проб морської води.

Відбір проводився в Ельтигені, на міськпляжі, Старокарантинському пляжі, в місці купання «Утинка», а також на пляжах трьох оздоровчих установ – «Дружба», «Ельтиген» і «Залив». Вміст нафтопродуктів у всіх пробах менше 0,01 мг/дм3.

При візуальному огляді узбережжів Чорного і Азовського морів у межах міста забруднень виявлено не було.