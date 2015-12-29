З полону звільнили українського бійця, якого утримували в неволі 9 місяців (фото)

"Вже можна! Закінчили роботу по звільненню ще одного нашого хлопця! Зараз він вже вдома, в сім'ї! ", - написав він у Фейсбук.

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За його словами, "ще багато наших хлопців у полоні, дуже і дуже важко йде процес звільнення, але я вірю що рано чи пізно ми заберемо всіх наших хлопців".

Уже можно!Закончили работу по освобождению еще одного нашего парня!Сейчас он уже дома, в семье!Увы еще много наших ре... Опубліковано Василієм Будиком 29 грудня 2015 р.

Нагадаємо, станом на 8 грудня, в опрацьованих та оновлених списках СБУ на сьогодні нараховується 140 заручників, яких утримують проросійські бойовики на Донбасі.