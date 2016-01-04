Депутати від РПЛ пропонують Раді дозволити підозрюваним оскаржувати повідомлення про підозру

Відповідний законопроект №3722 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу був зареєстрований в Раді 25 грудня 2015 року.

Проектом закону пропонується дозволити підозрюваному, його захиснику чи його законному представнику оскаржувати в ході досудового провадження повідомлення слідчого або прокурора про підозру. Відповідно, слідчий суддя зможе виносити рішення про скасування повідомлення про підозру.

Документ також передбачає, що підозра, на підставі якої підозрюваному визначається запобіжний захід, в свою чергу має ґрунтуватися на належних та допустимих доказах.

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Також пропонується встановити, що у разі встановлення очевидної недопустимості доказу в будь-який момент судового розгляду суд повинен визнати доказ недопустимим негайно, що тягне за собою неможливість подальшого вивчення та використання у суді такого доказу. При цьому в разі подання клопотання про визнання доказу неприпустимим слідчий суддя повинен також розглянути його відразу після подачі.

Депутати пропонують прописати в КПК, що доказуванню у кримінальному провадженні підлягають, серед іншого, і обставини, які дають підстави для застосування запобіжного заходу чи враховуються при його обранні.

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Відповідно до законопроекту, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою може бути застосовано до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років (у чинному законодавстві - до 5 років), виключно у разі, якщо прокурором буде доведено, що, перебуваючи на волі, ця особа ховалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй було повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.

У свою чергу утримання під вартою, згідно з документом, може бути застосоване до раніше не судимої особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років (у чинному законодавстві - понад 5 років).