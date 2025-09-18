На об’єкті вже споруджено чотири складські зони. Також облаштовано дві пускові зони з катапультами.

Росіяни збудувала новий майданчик для запуску дронів-камікадзеShahed лише за 35 км від кордону з Україною.

Відповідні супутникові знімки оприлюднив у Х оглядач Brady Africk. На знімках видно розгалужений пусковий комплекс, розташований між селами Война, Олешок, Голишина, Живий Ключ та Мартинівка у Брянській області, пише Мілітарний, який звернув увагу на появу цих фото.

Зазначається, що на об’єкті вже споруджено чотири складські зони, заховані у високих капонірах, усередині яких помітні конструкції, схожі на навіси. Також облаштовано дві пускові зони з катапультами.

Видання зазначило, що такі пускові майданчики росіяни створюють постійно, як у прикордонних районах, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Журналісти повідомили, що проєкт "Dnipro" зафіксував ще два таких майданчики у Орловській та Брянській областях. Один із них розташований за 175 км від кордону з Україною біля села Цимбулова в Орловській області. Він вважається головним пусковим майданчиком "Шахедів" та є одним із найбільших відомих.

Ще один комплекс збудовано поблизу села Навля у Брянській області. На його території розміщено три бункери-склади, однак стаціонарних пускових установок немає - безпілотники запускають з автомобілів.

Російські "Шахеди" у війні проти України

"Флеш" назвав переваги нових "Шахедів" росіян. Як розповів експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов, росіяни намагаються перетворити "Шахед" на аналог FPV, який керується радіоканалом напряму з РФ чи окупованих територій. Цей "Шахед" має на борту відеокамеру, яка може напряму передавати картинку.

