Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна незабаром досягне потужності застосування щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу для захисту від російських атак. Про це він повідомив на пресконференції з міністром оборони Польщі Владиславом Косиняк-Камишем, пише Суспільне.

Шмигаль стверджує, що рівень, який вже демонструє Росія - це 800 дронів за добу. Саме тому Україні потрібно мати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу.

"Цей рівень буде досягнутий. Я не можу говорити, який на сьогодні рівень, але вже найближчим часом цей рівень буде реалізований", - зазначив міністр.

Чиновник запевнив, що виробництво дронів не є проблемою. За його словами, складність полягає у наявності наземних комплексів управління, радарів та інших елементів, які використовують штучний інтелект для наведення. Шмигаль додав:

"Це великий комплекс, і його імплементація забирає трохи часу. Але ми впевнено, згідно з графіком, рухаємося до цієї цілі".

Війна в Україні - використання дронів-перехоплювачів

Раніше заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що в України вже є дрони-перехоплювачі, які здатні збивати реактивні "Шахеди". Він зауважив, що різні моделі перехоплювачів мають різну ефективність. За його словами, на це впливає дуже багато факторів - від моделі дрона до навченості екіпажів і погодних умов.

