Йдеться не про доопрацювання у полі, а готові рішення вже від виробника.

Країна-агресорка Росія активно засвоює уроки війни та адаптується до актуальних викликів. Окупанти почали серійно випускати вантажівки КамАЗ із захищеними кабінами та вбудованими засобами радіоелектронної боротьби.

Про це пише український ресурс Defense Express. Зазначається, що ці новації зумовлені широким використанням безпілотників, які суттєво порушують ланцюги постачання.

Автори додають, що кадри поїзда з партією нових машин зʼявилися у соцмережах. Відповідне відео опубліковано на платформі Х. Експерти зауважили, що це є свідченням того, що йдеться не про доопрацювання у полі, а готові рішення вже від виробника. При цьому в Україні подібних заводських рішень зараз немає.

"Це каже про появу в росіян системного підходу адаптації вантажівок до нових реалій на полі бою, де панують безпілотники. Раніше таке можна було побачити лише на бронетехніці, як от танках та БМП", – пише видання.

У матеріалі мовиться, що російський ОПК, разом з тим, відстає у застосуванні сучасних технологій. Окупанти встановлюють на свою техніку застарілі засоби РЕБ або неефективні "мангали", які не дають належного захисту від БПЛА.

На опублікованих кадрах можна помітити відсутність протидронових сіток. Автори кажуть, що у у багатьох випадках ефективніші за звичайне бронювання кабіни.

Яка ситуація з виробництвом вантажівок в Україні

Із вітчизняним виробництвом вантажівок були проблеми ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, стверджують автори. Зараз більшість потреб покривається або за допомогою імпорту, або за рахунок іноземної допомоги. Хоча деякі авто надходять у заводській комплектації з броньованою кабіною (наприклад, новий RMMV TGS-MIL), це не завжди означає наявність захисту, адаптованого під масове застосування БПЛА.

"Було б дивно побачити у європейців штатні протидронові сітки, але зовсім інша мова йде про РЕБ. Але тут важливо розуміти, що часто для іноземних компаній реакція на зміни на полі бою може бути понад пів року, тож теж може виникнути ситуація, коли поставлений захист буде безсилим в реальних умовах. Все ж адаптація вантажівок відбувається, як от зі встановленням КАЗ для Швеції в рамках Volvo VIPRO. Поки що до України такі рішення не постачаються, тож можливо добре було б отримати хоча б штатні кріплення чи місце для РЕБ, чи інших методів протидії безпілотникам", – констатує Defense Express.

Інші новини про зброю

Компанія-розробник ракет "Фламінго" Fire Point заявила, що нарощує своє виробництво. Наразі йдеться про 50 одиниць на місяць. А до кінця поточного року в планах – досягти щоденного випуску 7 ракет.

Тим часом Ізраїль розгортає лазерну систему ППО "Залізний промінь". Вона вже пройшла випробування. Очікується, що система буде інтегрована до кінця року.

