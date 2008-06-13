Яценюк про студентів, зайві вузи і про те, що треба менше красти

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає за необхідне скоротити в Україні кількість вищих навчальних закладів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, зокрема, сьогодні під час відвідання Національного університету «Острозька академія» (м. Острог Рівненської області) А.ЯЦЕНЮК наголосив, що наявні сьогодні тисяча вузі - «забагато».

«Щоб скоротити їх кількість, можна піти двома шляхами – статистичним, тобто запровадити нову хвилю атестації, але цей шлях є хибним. Інший більш прагматичний - формування переліку вузів, які найбільш привабливі для роботодавців, для людей, які потребують мудрих дітей, - сказав голова ВР. - Це буде найкращий шлях, коли ми відсіємо сміття, яке є у системі освіти».

На переконання А.ЯЦЕНЮКА, Україна потребує формування і становлення потужної освіти. Українська освітня система має виховувати особистість, вважає він.

Говорячи у цьому контексті про фінансування українських вузів, спікер зазначив, що наразі обсяг фінансування державного замовлення становить 10 млрд. грн. «Коли кажуть, що грошей немає, - гроші є, їх треба менше красти і ефективніше використовувати – тоді буде порядок», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Голова Верховної Ради України також закликав студентів не залишатися байдужими до тих політичних процесів, які відбуваються в Україні. «Мій заклик - щоб політичний процес не пройшов повз вас. І ви, як нова генерація, маєте бути готові, у тому числі, у майбутньому, змінити і мене, привнести нові ідеї для України, – сказав А.ЯЦЕНЮК. - Ідеї нічого не вартують без людини, яка здатна привнести їх у суспільство».

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України також презентував професорсько-викладацькому складу та студентам свою книгу «Банківська таємниця часів Помаранчевої революції».