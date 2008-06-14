Генеральний директор компанії Nestlé в Україні і Молдавії Бруно Ле СІКЛЕ 11 червня провів у Києві церемонію нагородження найкращих постачальників сировини, товарів і послуг за підсумками 2007 року.

На церемонії відзначили чотирьох найкращих бізнес-партнерів Nestlé. Зокрема, найкращим постачальником серед операторів цукрового ринку за версією Nestlé визнано ТОВ «Цукровий союз», що належить до агропромислового холдингу ВАТ «Цукровий союз «Укррос», повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Укррос».

Представники Nestlé відзначили, що впродовж 2007 року здійснювали моніторинг співпраці з українськими бізнес-партнерами й оцінювали якість товарів і послуг відповідно до оригінальної методики Nestlé.

Оцінка вироблялася за широким спектром критеріїв, зокрема: якість продукції, дотримання умов і термінів виконання контрактів, здатність швидко перебудуватися під мінливі запити покупця, якість логістики, готовність задовольнити специфічні вимоги покупця та ін. За підсумками року компанії, що набрали максимальну кількість балів, стали номінантами «Найкращий постачальник Nestlé 2007 р.».

Голова Ради директорів ВАТ «Цукровий союз «Укррос» Олексій КРУТИБІЧ на церемонії сказав, що «Укррос» послідовно здійснює політику впровадження світових стандартів у внутрішніх бізнес-процесах холдингу та прагне відповідати цим стандартам у відносинах з бізнес-партнерами.

Довідка УНІАН. Компанія Nestlé почала господарську діяльність в Україні 1994 року з відкриття представницького офісу. Компанія здійснює активну маркетингову підтримку таких брендів, як Nescafé, Nesquik, Maggi, Nuts, Kitkat, Lion, Aero, Friskies тощо. Компанія Nestlé S.A. володіє контрольним пакетом акцій Львівської кондитерської фірми «Світоч» з 1998 року. 2003 року компанія придбала 100% акцій ВАТ «Волиньхолдинг» з брендом «Торчин». ТОВ «Нестле Україна» було створене в Києві в травні 2003 року.

Nestlé є найбільшим виробником продуктів харчування у світі. Сьогодні Nestlé належить 481 фабрика в 87 країнах світу. Продукція Nestlé представлена на ринках напоїв, кондитерських виробів, кулінарних продуктів, дитячого та спеціального харчування, заморожених продуктів, морозива, готових сніданків, мінеральної та питної води, продуктів для домашніх тварин тощо.

ВАТ «Цукровий союз «Укррос» - великий виробник цукру в Україні. До складу компанії належать 6 цукрових заводів: ВАТ «Чортківський цукровий завод» (Тернопільська обл.), ВАТ «Пальмірський цукровий завод» (Черкаська обл.), ВАТ «Савинський цукровий завод» (Харківська обл.), ВАТ «Куп’янській цукровий комбінат» (Харківська обл.), ВАТ «Губиніхський цукровий завод» (Дніпропетровська обл.) і ЗАТ СГП «Цукрове» (Харківська обл.). Крім того, компанії належить кілька сільгосппідприємств.