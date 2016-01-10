СБУ затримала "Джекі Чана", що встиг повоювати у кількох підрозділах терористів "ДНР/ЛНР"

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що бойовик на прізвисько "Джекі Чан" був завербований представниками російських спецслужб, перебуваючи на заробітках у Росії.

Читайте такожСБУ затримала адміністратора сепаратистської спільноти в інтернеті та трьох бойовиків "ДНР"

Куратори направили його до Донецька, де бойовика зарахували до одного з підрозділів "внутрішніх військ МВС ДНР". Він пройшов навчання з вогневої підготовки та диверсійної роботи під керівництвом російських інструкторів.

За показами затриманого, він змінив кілька "підрозділів" терористів "ДНР" та "ЛНР". Підготовкою бойовиків у всіх його підрозділах займалися росіяни.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Читайте такожУ Донецькій області затримали бойовика, який вирішив "відпочити від війни"

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення цілей перебування бойовика на території, контрольованій українською владою.

На відміну від практики, що стала традиційною, у випадку "Джекі Чана" СБУ не публікує відео з розповіддю самого затриманого.