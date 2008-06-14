Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітала жителів Севастополя з нагоди 225-річчя заснування міста.

За словами глави уряду, “це славетне місто відоме всьому світові завдяки історії та людям, які славили Севастополь. З Севастополем пов`язано життя і діяльність багатьох відомих людей, імена яких увічнено у назвах вулиць, парків, на меморіальних дошках”.

“Завдяки севастопольцям, які любили і люблять своє місто усім серцем, які будували, захищали його, оберігали історичну спадщину – Національний заповідник "Херсонес Таврійський", Володимирський собор, Малахів курган, Георгієвський монастир, ми маємо можливість доторкнутися до історії та відчути усю велич героїчного минулого неповторного міста моряків”, - йдеться у привітанні Ю.ТИМОШЕНКО, переданому УНІАН прес-службою уряду.

Прем’єр висловила упевненість, що і прийдешні покоління пишатимуться містом вікової морської слави, містом українських моряків.

Вона висловила жителям Севастополя слова вдячності за щоденну роботу, патріотизм, за збереження традицій та “намагання зробити Севастополь кращим містом на землі”.

Ю.ТИМОШЕНКО побажала севастопольцям щастя, миру, благополуччя і творчої наснаги.