Гідрометцентр оголосив штормове попередження по всій Україні

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

«Вдень 11 січня в Україні місцями ожеледь, у більшості областей Лівобережжя подекуди сильні опади, налипання мокрого снігу, увечері на Закарпатті та в Карпатах сильні опади, переважно дощ», - йдеться в повідомленні.

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На дорогах України місцями ожеледиця, у західних та південних областях місцями туман. На сході країни та в Карпатах місцями пориви вітру 15-20 м/с, зазначили у гідрометцентрі.

Крім того, Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає, що у високогір’ї Івано-Франківської області очікується ІІІ (підвищена) ступінь лавинної небезпеки (з V ступенів за міжнародною шкалою).