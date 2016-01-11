СБУ затримала на Донеччині бойовика незаконного збройного угруповання "Спарта" (відео)

Як зазначають у відомстві, зловмисник приєднався до терористів у листопаді 2014 року із бажання підзаробити. Чергував на блокпостах бойовиків, ремонтував військову техніку.

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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, додали в СБУ.