СБУ затримала на Донеччині бойовика незаконного збройного угруповання "Спарта" (відео)
16:17, 11 січня 2016Суспільство
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На Донеччині Служба безпеки України затримала бойовика незаконного збройного угруповання «Спарта» терористичної організації «ДНР», повідомляє прес-центр СБУ.
Затриманий чергував на блокпостах бойовиків / Фото УНІАН
Як зазначають у відомстві, зловмисник приєднався до терористів у листопаді 2014 року із бажання підзаробити. Чергував на блокпостах бойовиків, ремонтував військову техніку.
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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, додали в СБУ.
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