Звягільський пообіцяв тому, хто закрив його шахту: "Харкатимеш кров'ю"?

Голова правління Ради орендарів орендного підприємства "Шахта ім. Засядька", народний депутат Юхим ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ погрожує фізичною розправою начальнику Донецького гірського округу, заступнику начальника Донецького Територіального управління Держгірпромнагляду Юрію СКРИПНИКУ.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі Держгірпромнагляду України.

У заяві наголошується, що Держгірпромнагляд змушений звернутися до правоохоронних органів з проханням забезпечити особисту охорону Ю.СКРИПНИКУ у зв`язку із погрозами розправи, що надійшли особисто від Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКОГО.

За інформацією Держгірпромнагляду, Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ сказав начальнику Донецького гірського округу Держгірпромнагляду наступні слова: "Харкатимеш кров`ю і сидітимеш на нарах".

Такі погрози на адресу Ю.СКРИПНИКА надійшли одразу після заборони інспекцією Теруправління Держгірпромнагляду вуглевидобування в 18-й східній лаві шахти ім. Засядька.

Держгірпромнагляд акцентує, що 14 червня Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ запросив на підприємство начальника гірського округу нібито для з`ясування питань щодо відновлення робіт на шахті. Проте, у присутності директора шахти та інженерно-технічних працівників підприємства, Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ особисто виказав начальнику округу погрози і образив гідність людини, погрожуючи позбавленням волі та фізичною розправою.

У Держгірпромнагляді також нагадали, що шахта ім. Засядька є найбільш травмонебезпечним підприємством України. «Жахлива статистика свідчить про те, що тут з 1999 року було травмовано близько 2000 гірників, зокрема 286 – смертельно», - наголошується в заяві.