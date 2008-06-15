У Севастополі відкрили пам’ятник гетьману Сагайдачному (фото)

У Севастополі у суботу відкрито пам’ятник гетьману України Петру Сагайдачному.

Як передає кореспондент УНІАН, монумент встановлено в районі бухти „Омега” (Гагарінський район міста), біля новобудов.

У церемонії відкриття пам’ятника взяли участь керівники виконавчої і представницької гілок влади міста, командування і особовий склад Військово-Морських Сил України, представники політичних партій і громадських організацій міста. Почесне право відкрити пам’ятник було надано голові Севастопольської міської державної адміністрації Сергію КУНІЦИНУ, голові Севастопольської міської ради Валерію САРАТОВУ і командувачу ВМС України віце-адміралу Ігорю ТЕНЮХУ.

Під час церемонії С.КУНІЦИН від імені держави, Президента України Віктора Ющенка привітав присутніх з відкриттям пам’ятника.

Він назвав символічним, що пам’ятник гетьман П.Сагайдачному встановлено саме “в день народження міста Севастополя, в день його 225-річчя”. На думку С.КУНІЦИНА, „тепер вже ні в кого не буде сумнівів в тому, що це українське місто”.

Разом з тим, відповідаючи на запитання журналістів, чому сьогодні у Севастополі не було відкрито встановлений вчора пізно ввечері пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ, С.КУНІЦИН сказав: „Це питання до тих, хто організовував. Потім є рішення суду, який забороняє встановлювати цей пам’ятник”.

На думку С.КУНІЦИНА, необхідно встановлювати різні пам’ятники, бо в історії держави було багато персонажів. „Для мене справа не в тому, буде він чи не буде. Для мене справа в тому, як його будують, як його встановлюють: ночами, підпільно, з порушенням законодавства... Якось це ненормально”, - сказав він.

У свою чергу, голова Севастопольської міськради В.САРАТОВ під час виступу підкреслив, що заслугою П.Сагайдачного є об’єднання тогочасної української еліти, і сьогодні це важко переоцінити.

„Ми сьогодні відкриваємо другий в цьому році пам’ятник, нещодавно відкрили пам’ятник депортованим народам. Будемо ще відкривати. І та толерантність, яка присутня сьогодні у місті Севастополі, та взаємна повага одного до одного, яка реально є, дозволяють нам сьогодні, в день 225-річчя міста, з оптимізмом дивитися в майбутнє”, - наголосив В.САРАТОВ.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 13 червня у Севастополі встановили пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ. Раніше судовим рішенням було зупинено дію рішення Севастопольської міської ради про встановлення цього пам’ятника.

Церемонія його відкриття також непередбачена планом святкових заходів до 225-й річниці заснування Севастополя, що проводяться 13-14 червня.

Фінансування та організаційні заходи зі встановлення пам’ятника здійснювала місцева громадська організація „Фонд імені Геннадія Черкашина”.

Фото Олександра Юрченка / УНІАН