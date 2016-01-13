У 2015 році матеріальне становище 76% українських сімей погіршилося - опитування

Станом на листопад минулого року 37% українців вважали, що матеріальне становище їхніх сімей дещо погіршився і ще 40% - що воно погіршилося істотно. Такі результати соціологічного дослідження, проведеного групою "Рейтинг".

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Про певне покращення матеріального становища заявили близько 2% респондентів, про істотне – ніхто. У 20% українців воно не змінилося.

Серед жителів підконтрольних українській владі територій Донбасу результати аналогічні. 37% відзначили значне погіршення, 40% - певне, 20% опитаних вважають, що фінансове становище їхніх сімей не змінилося, і менше 1% - що воно незначно покращилося.

Дослідження проводилося з 19 по 30 листопада серед 1800 осіб, старших 18 років, у всіх регіонах, за винятком окупованого Криму і підконтрольних бойовикам територій Донбасу. Додатково у підконтрольних Україні районах Донецької та Луганської областей були опитані 1284 респонденти.