Бойовики готують захисні позиції між Комінтерновим і Водяним - ОБСЄ

Про це йдеться у звіті місії від 13 січня, опублікованому сьогодні.

Спостерігачі повідомили, що під час перебування у селищі почули один вибух на відстані близько 400 м з боку південного заходу від їхніх позицій.

"Спеціальна моніторингова місія також бачила п'ятьох членів «ДНР» у військовій формі", - стверджується у повідомленні.

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Також сказано, що на одному із блокпостів «ДНР», розташованому на південно-західному в'їзді до селища, місцева жителька поінформувала представників ОБСЄ, що для того, аби перетнути блокпост українських Збройних сил на околиці селища, місцеві мешканці, перше за все, повинні зареєструватися у Маріуполі й довести, що вони мають власність у цьому районі.

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Представники ОБСЄ, крім того, відвідали село Водяне (19 км на північний захід від Маріуполя, 4 км на південний схід від Комінтернового), у якому, як і попереднього разу, не помітили ані озброєних осіб, ані цивільних.

"Спеціальна моніторингова місія спостерігала, як представники «ДНР» готували захисні позиції (копали окопи) на дорозі між Комінтерновим та Водяним", - сказано у звіті.