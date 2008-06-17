ГоловКРУ розбереться с ДУСею, кому перевіряти перельоти Балоги

Головне контрольно-ревізійне управління одержало звернення народних депутатів із проханням перевірити на наявність корупційних дій факти авіаперельотів чартерними рейсами глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова ГоловКРУ Микола СИВУЛЬСЬКИЙ.

«Я вже дійсно отримав відповідне звернення від «Нашої України – Народної самооборони»… Дійсно, поїздки-польоти, й кругом одне й те саме прізвище», - зазначив він.

Водночас, за словами М.СИВУЛЬСЬКОГО, перед тим, як приступати до перевірки, необхідно подивитися, чи така перевірка в компетенції ГоловКРУ.

«Перше, що ми розберемо, - чи підконтрольний нам цей об`єкт. Якщо він під ДУСею (Державне управління справами – УНІАН) – то ні, тому що відповідно до законодавства, “потолок” (перевірок ГоловКРУ – УНІАН) - це міністерства й відомства, а все що під Президентом, а ДУСя під Президентом, все що під Кабміном, під Верховною Радою – нам не підконтрольне, ми не маємо права, це Рахункова палата повинна (перевіряти). Але ми подивимося, якщо є підстави, то перевірку буде здійснено», - сказав він.

За його даними, ГоловКРУ має дати відповідь депутатам через 15 днів.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України (фракція НУ-НС), член депутатської групи «Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ звернувся із депутатськими запитами до Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА й міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, в яких просить перевірити на наявність корупційних дій факти аіваперельотів чартерними рейсами глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ.

“Наших виборців цікавить, хто замовляв і оплачував дані авіаперевезення. Якщо дані рейси замовляв особисто В.І.БАЛОГА, тоді за рахунок яких коштів він це робив, (заробітна плата глави Секретаріату Президента України становить 17 тис. грн.), та чи вказані дані суми В.І.БАЛОГОЮ в податковій декларації?” – зазначається у депутатському запиті.

Також у ньому наводиться перелік перельотів (понад 60), здійснених В.БАЛОГОЮ у 2007-2008 роках.

Крім того, депутатська група „Народна самооборона” звернулася з вимогою до Верховної Ради України створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів зловживання службовим становищем главою Секретаріату Президента.

Депутати "Народної самооборони" наполягають на розслідуванні факту використання В.БАЛОГОЮ службових літаків у особистих цілях.