Київський тервиборчком відмовив Катеринчуку

Київська міська територіальна виборча комісія відмовилась достроково припинити повноваження депутатів від Блоку Катеринчука у Київраді на прохання керівників міських організацій партій, що увійшли до блоку.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні на засіданні тервиборчкому ухвалили 12 присутніх членів комісії.

Відмова базується на тому, що до КМТВК не надійшло рішення про відкликання депутатів Блоку Катеринчука в Київраді від вищого керівного органу блоку – ради блоку, чого вимагає законодавство та роз’яснення ЦВК, зазначається у рішенні комісії.

Крім того, тервиборчком мав отримати оригінал рішення міжпартійної конференції про позбавлення мандатів п’ятьох депутатів блоку, водночас він отримав лише витяг з відповідного протоколу щодо рішення міжпартійної конференції.

На засіданні комісії також повідомили, що Секретаріат Київради на звернення КМТВК надіслав інформацію про те, що депутати Блоку Катеринчука Борис ГАВРИЛЕНКО, Павло ТЕСЛЕНКО та Роман ЯРОШЕНКО 10 червня цього року особисто написали заяви про входження до фракції зазначеного блоку.

Таким чином Секретаріат Київради спростував інформацію, викладену в заяві керівників місцевих організацій партій у складі Блоку Катеринчука про те, що жоден депутат від блоку не написав заяву про входження до відповідної фракції (на підставі відсутності таких заяв вони просили КМТВК позбавити повноважень депутатів від Блоку Катеринчука – УНІАН).

Отже, згідно з сьогоднішнім рішенням столичної територіальної виборчої комісії, Б.ГАВРИЛЕНКО, П.ТЕСЛЕНКО та Р.ЯРОШЕНКО, а також Володимир ЛАНОВИЙ та Олексій РЕЗНІКОВ залишаються депутатами від Блоку Катеринчука в Київраді.

Довідка УНІАН. За результатами виборів 25 травня в Київраду від Блоку Миколи Катеринчука пройшли 5 депутатів, серед яких і народний депутат М.КАТЕРИНЧУК, який потім відмовився від мандата депутата Київради. Замість нього був зареєстрований наступний у виборчому списку Роман ЯРОШЕНКО (член наглядової ради ТОВ “Партнер-Банк”, позапартійний), який 10 червня разом з двома іншими депутатами від цієї політичної сили, - Павлом ТЕСЛЕНКОМ (директор ЗАТ “Червоний мак”, член партії “Європейська платформа”) і Борисом ГАВРИЛЕНКОМ (командир екіпажу літака ЗАТ “Авіакомпанія “АероСвіт”, позапартійний) підтримали обрання секретарем Київради Олеся ДОВГОГО. Завдяки цим трьом голосам була досягнута необхідна підтримка кандидатури, поданої Київським міським головою, в 62 голоси.

Крім того, на засіданні сесії того ж дня було оголошено про створення 6 фракцій у Київраді: фракції Блоку Черновецького, фракції БЮТ, фракції Блоку Кличка, фракції Блоку Литвина, фракції Партії регіонів і фракції ГАК. Щодо створення фракції Блоку Катеринчука оголошення не було.

М.КАТЕРИНЧУК пояснив, що поки що в міськраді не існує фракції чи депутатської групи Блоку Катеринчука, оскільки зараз у блоці є “розкол”.

13 червня на другій міжпартійній конференції Блок Миколи Катеринчука прийняв рішення про дострокове припинення повноважень усіх своїх 5 депутатів у Київській міській раді.

У Київраду також за списком Блоку Катеринчука пройшли Володимир ЛАНОВИЙ (позапартійний, президент Центру ринкових реформ) і Олексій РЄЗНІКОВ (позапартійний, адвокат «Магістр&Партнери»).