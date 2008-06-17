Ющенко про тестування, гаманці, комп'ютери та корупцію
"Україна може пишатися"
Проведення зовнішнього тестування є однією з найбільш вдалих реформ у галузі освіти в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі з лідерами зовнішнього незалежного тестування.
На думку В.ЮЩЕНКА, Україна може пишатися тим, як було проведене тестування цього року.
Президент переконаний, що в наступному році переваги зовнішнього тестування відчують мільйони дітей. Він підкреслив, що це більш справедлива система доступу до вищої освіти.
«Віднині відбуватиметься не конкурс гаманців батьків, а конкурс знань», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Він також підкреслив, що майбутнє – за освітою і технологіями, тому сьогодні держава має спрямувати усі свої ресурси на розвиток освіти й технологій.
«Ми не повинні шкодувати коштів», - зазначив В.ЮЩЕНКО, додавши, що це найкращі інвестиції в розвиток країни.
Він зауважив, що на порядку денному української влади є три завдання: завершити процес повного технічного оснащення шкіл, зокрема комп’ютеризацію; завершити процес приведення національної освіти до міжнародних стандартів а також питання подолання корупції у вищій школі. Щодо останнього, Президент висловив думку, що запровадження зовнішнього тестування дозволить значною мірою справитися з проблемою корупції в системі освіти.
Також В.ЮЩЕНКО подякував міністру освіти Іванові ВАКАРЧУКУ і віце-прем’єр-міністрові з гуманітарних питань Івану ВАСЮНИКУ за значну роботу, проведену у сфері освіти.