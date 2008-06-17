Тимошенко перелічила, що зроблено для сільського господарства

Кабінет міністрів прийняв ряд рішень для підтримки вітчизняних сільгоспвиробників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на селекторній нараді з губернаторами.

Зокрема, вона повідомила, що схвалено законопроект про збільшення дотацій при виробництві цукрового буряка на 200 грн. - до 750 грн. (на 1 га).

Також збережено пільговий режим оподаткування на рівні 2008 року в аграрному секторі, а також змінено норми держпідтримки при виробництві м`яса.

Крім того, знижено норми держпідтримки на кілограм живої ваги з 390 кг (тобто коли бюджетна дотація виплачувалася за вирощений й проданий молодняк ВРХ мінімальною вагою 390 кг - УНІАН) кондиційної живої ваги до 330.

”Змінено норми виплати державної підтримки на кілограм живої ваги в тваринництві, її зменшено з 390 кг кондиційної живої ваги до 330”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.