Чи слід вважати діалекти національним надбанням?

Французькі учені стурбовані визнанням у Конституції країни регіональних діалектів “національним надбанням”.

Як повідомляє у сьогоднішньому числі видання La Liberation, з такою заявою французькі академіки виступили 16 червня.

Французька академія також вимагає вилучити із тексту Конституції прийняту 22 травня цього року поправку щодо визнання регіональних діалектів “національним надбанням”.

Учені, зокрема, звертають увагу, що в ухваленій редакції регіональні діалекти згадуються раніше, ніж французька мова. “Про діалекти йдеться у першій статті Основного Закону, у той час коли про французьку мову – лише у другій. Це нелогічно і принижує Республіку”, - наголошують академіки.

На їхню думку, таке формулювання загрожує національній ідентичності французів.

“Протягом п’яти століть французька мова є чинником, який згуртовує, об’єднує націю. Офіційна мова Республіки – французька.”, - йдеться у заяві.

Водночас французькі вчені не заперечують сам намір оголосити діалекти “національним надбанням”, однак вважають, що згадувати про них в Основному Законі – “це вже зайве”.

За інформацією видання, заперечення Французької академії розглядатимуться найближчим часом на засіданні Сенату – верхньої палати парламенту Франції.