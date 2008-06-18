На кордоні із Словаччиною став до ладу новий вантажний термінал

На українсько-словацькому кордоні запрацював новий вантажний термінал “Ужгород”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, під’їзну дорогу до міжнародного автомобільного пункту пропуску “Ужгород” було урочисто відкрито минулої суботи, 14 червня.

Як зазначають в ДМСУ, будівництво вантажного терміналу було завершено ще в грудні 2007 року, однак через брак коштів з держбюджету до нього не було під’їздів. Термінал споруджувався в рамках програми ТАСІS за рахунок технічної допомоги Європейської комісії, яка для першого траншу виділила 3 млн. євро. А під’їзна дорога будувалася за державні кошти і була невід’ємною умовою при відкритті фінансування другого траншу – реконструкції пасажирського напрямку митного поста “Ужгород”. Розуміючи вкрай важливість цього питання, у травні цього року уряд таки спромігся віднайти необхідні 24 млн. грн. для будівництва під’їзної дороги до терміналу, додали в Держмитслужбі.

Відтак, потік вантажівок перенаправлено до новозбудованого терміналу, в якому створено всі сучасні умови для проходження митного та інших служб контролю. Якщо раніше через пункт пропуску за добу проходила сотня вантажівок, то тепер – до трьохсот і більше, зазначили в прес-службі.

Новозбудований термінал знаходиться у транспортному коридорі №5, що об’єднує країни-члени Європейського співтовариства, а тому приваблює значну кількість вантажних перевезень з Австрії, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини та інших країн.

За словами заступника начальника Ужгородської митниці Валерія БОРИСОВА, тепер основна задача – якнайшвидше віднайти джерело фінансування другої черги, яка передбачає реконструкцію митного поста “Ужгород” по пропуску пасажирського автотранспорту. Наразі пропускна спроможність легкових автомобілів складає 2,5 тис., після реконструкції – очікується вдвічі більше. Загальна вартість будівельних робіт пасажирського напрямку складає 8 млн. євро.