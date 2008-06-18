Іноземці купували б в Україні страхові компанії, але...

Через три-чотири роки можна чекати нову хвилю покупок українських страховиків.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив директор інвестиційно-банківського департаменту Інвестиційної групи «Сократ» Владислав ОСТАПЕНКО.

За його словами, український ринок страхування все ще цікавий іноземним компаніям, при цьому привабливих об`єктів для покупки в Україні залишилося мало.

«Ми практично щомісяця одержуємо запити щодо наявності цікавих для придбання компаній. Запити абсолютно різні - деяких інвесторів цікавить більше медичне страхування і компанії, які працюють у цій сфері, інших цікавлять універсальні страхові компанії, які мають філіальну мережу тощо. Але слід зазначити, що об`єктів на продаж дуже обмежена кількість, а якісних об`єктів на продаж ще менше», - сказав В.ОСТАПЕНКО.

Він також зазначив, що обсяги збору українськими СК страхових платежів за світовими мірками є зовсім невеликими і в кілька разів менше, ніж хотіли б бачити іноземні інвестори. Так, в Україні працюють усього кілька компаній, в яких обсяг збору страхових платежів сягає позначки 100 млн. дол.

«Навіть якщо компанія, яка збирає 100 млн. дол. страхових платежів (а таких в Україні тільки три - НАСК «Оранта», ІНГО і Дженералі Гарант), то 100 млн. дол. - це небагато, адже страхові групи збирають мільярди, і 100 млн. дол. може бути швидше «вхідним квитком»». Якщо говорити про решту компаній, то там, за великим рахунком, обсяги майже 20-30 млн. дол., що в два, три, чотири рази менше, ніж хотіли б бачити великі іноземні гравці, – пояснив В.ОСТАПЕНКО. – Виходячи з цього, можна сказати, що сьогодні увійшли ті гравці, які вірять у страховий ринок України і вважають, що він розвиватиметься, стане набагато більшим, ніж зараз. Вони увійшли просто для того, щоб мати свій «блокпост» на цій території. Так, компанія займається розвитком менеджменту, ставить завдання, але все може змінитися років через 3-4, коли компанії підростуть, інтерес до них стане більший і може відбутися другий «переділ».

При цьому, за словами експерта, ще цього року можна чекати кілька операцій з придбання українських страхових компаній, при цьому таких операцій навряд чи буде більше трьох.

«Я думаю, що не більше трьох, і то це оптимістичний прогноз. Ми припускаємо, що влітку може відбутися одна операція», - зазначив він, додавши, що питання про те, скільки українських компаній, що представляють страхову галузь, можуть одержати іноземного інвестора до кінця року, залишається відкритим.

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