Аграрний фонд купив 60 тис. тонн зерна
03:22, 18 червня 2008Суспільство
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За форвардними контрактами
На сьогодні Аграрним фондом закуплено 60 тис. тонн зерна за форвардними контрактами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК на селекторній нараді з губернаторами, яку провела прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.
«На сьогодні 60 тисяч тонн зерна оформлено за форвардними контрактами за мінімальними цінами», - повідомив Ю.МЕЛЬНИК.
Як повідомляв УНІАН, цього сезону Аграрний фонд має закупити 803 тис. тонн пшениці, 78 тис. тонн жита, тобто в цілому 881 тис. тонн зерна.
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