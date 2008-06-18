Аграрний фонд купив 60 тис. тонн зерна

На сьогодні Аграрним фондом закуплено 60 тис. тонн зерна за форвардними контрактами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК на селекторній нараді з губернаторами, яку провела прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«На сьогодні 60 тисяч тонн зерна оформлено за форвардними контрактами за мінімальними цінами», - повідомив Ю.МЕЛЬНИК.

Як повідомляв УНІАН, цього сезону Аграрний фонд має закупити 803 тис. тонн пшениці, 78 тис. тонн жита, тобто в цілому 881 тис. тонн зерна.