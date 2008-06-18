У МЗС підіб'ють підсумки візиту делегації НАТО в Україну
09:38, 18 червня 2008Суспільство
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Відбудеться брифінг
Сьогодні у приміщені Міністерства закордонних справ України о 12.00 відбудеться брифінг, присвячений підсумкам візиту до України Північноатлантичної Ради.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, вхід - за журналістськими посвідченнями.
За додатковою інформацією звертайтесь до прес-служби МЗС за телефонами: 238-15-29 або 238-18-41.
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