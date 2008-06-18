У МЗС підіб'ють підсумки візиту делегації НАТО в Україну

Сьогодні у приміщені Міністерства закордонних справ України о 12.00 відбудеться брифінг, присвячений підсумкам візиту до України Північноатлантичної Ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, вхід - за журналістськими посвідченнями.

За додатковою інформацією звертайтесь до прес-служби МЗС за телефонами: 238-15-29 або 238-18-41.