Минулої доби на дорогах України загинуло 19 людей

Впродовж минулої доби в Україні було зареєстровано 156 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 19 осіб та 196 – травмовано, повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій.

У вівторок о 12.45 у Луганську сталося зіткнення вантажного автомобіля "МАН" та мікроавтобуса "Богдан" (перевозив 25 пасажирів). Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди до міської лікарні госпіталізовано 4 особи. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Луганській області.