Ющенко привітав колектив УНІАН з 15-річним ювілеєм агентства

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав колектив Українського незалежного інформаційного агентства новин з нагоди 15-ї річниці створення агентства.

У вітанні переданому колективу, В.ЮЩЕНКО зазначив, що УНІАН є “першим справді українським у новітній історії нашої держави незалежним інформаційним агентством”.

“Сьогодні новини агентства стали невід`ємною частиною нашого повсякденного життя, а сам УНІАН трибуною, де політики різних поглядів можуть вільно спілкуватися із медіа, відстоювати та доносити до суспільства свої позиції”, - наголосив глава держави.

Президент високо оцінив професіоналізм, сумлінну працю та творчі досягнення колективу УНІАН, які є “вагомим внеском у розвиток національної журналістики на засадах кращих світових стандартів, свободи слова та зміцнення міжнародного авторитету України”.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що УНІАН завжди буде серед лідерів українського інформаційного простору, та побажав колективу агентства творчих успіхів, наснаги, особистого щастя, міцного здоров`я та добробуту.