На боці ІДІЛ у Сирії та Іраку воюють 50 жителів Криму - СБУ

Про це заявили у Службі безпеки України, повідомляє видання "Гордон".

"На території України діють окремі групи прихильників ідеології ІДІЛ, здійснюють пропаганду серед свого оточення; вербування нових членів до неї; переміщення вже завербованих осіб, в тому числі, з країн Кавказу та Центральної Азії, транзитом через територію України і Туреччини в сирійсько-іракську зону для участі в бойових діях на стороні ІДІЛ і у зворотному напрямку; матеріальне та фінансове забезпечення грошовими коштами, місцями тимчасового проживання, паспортними та проїзними документами", – йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, об'єктами агітації прихильників ІДІЛ стають вихідці з мусульманських країн, які постійно або тимчасово проживають в Україні, так і її громадяни, які не були етнічними носіями ісламу.

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"На сьогодні встановлено 50 людей з числа мешканців АР Крим (громадян України та іноземців, які постійно проживають на її території), які беруть участь в бойових діях на території Сирії та Іраку в складі ІДІЛ, "Фронт ан-Нусра" і пов'язаних з ними структур. Крім того, встановлено 63 прихильники ІДІЛ з числа іноземних громадян, які транзитом переправлені через територію нашої держави в Туреччину", - повідомили правоохоронці.

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В СБУ прийшли до висновку, що Україна розглядається функціонерами ІДІЛ насамперед як зона для забезпечення оперативно-терористичної діяльності на території третіх країн. У той же час, правоохоронці не виключають спроби здійснення прихильниками ІДІЛ терактів, спрямованих проти представництв, підприємств, установ, організацій та окремих громадян держав антитерористичної коаліції, які перебувають в Україні.

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