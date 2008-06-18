Янукович привітав УНІАН з 15-річчям

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ привітав колектив інформаційного агентства УНІАН з 15-річчям.

"За час свого існування УНІАН здобув беззаперечний авторитет і повагу не лише у вітчизняному інформаційному просторі, а й далеко за межами України. Усі ці роки агентство демонструє високий професіоналізм, відзначається точністю і достовірністю повідомлень, чим робить вагомий внесок у справу становлення громадянського суспільства та утвердження свободи слова в Україні. Талант журналістів, оперативність і правдивість, уміння тримати руку на пульсі подій – ось складові успіху УНІАН", йдеться у привітанні лідера Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ побажав колективу агентства здоров`я, творчих успіхів і натхнення, а також "завжди бути на вістрі життя, чесним і яскравим журналістським словом висвітлювати реалії сьогодення".