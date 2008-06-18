На фосфорній аварії в Ожидові нагріли руки

Службою безпеки України у Львівській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Ожидівської сільської ради, виділених минулого року Кабінетом міністрів України на проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт місцевої школи та фельдшерсько-акушерського пункту.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Правоохоронцями встановлено, що посадовими особами вказаної сільради у вересні-жовтні 2007 року було створено тендерний комітет, яким визначено підрядника - товариство з обмеженою відповідальністю, що мало вести технічний нагляд під час проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт. Також між замовником та виконавцями - трьома приватними підприємствами, було укладено договір про початок зазначених робіт.

Однак у листопаді цього ж року Тендерна палата України звернулася до Ожидівської сільради та Господарського суду Львівської області з позовом про відміну зазначеної тендерної закупівлі як незаконної, оскільки під час проведення тендерної процедури з визначення переможця для виконання першочергових аварійно-відбудовних робіт службовими особами цієї сільської ради було порушено окремі вимоги статті закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти". Незважаючи на це, посадовці вказаної сільради підписали із зазначеними ТОВ акти приймання виконаних підрядних робіт на всіх об`єктах і перерахували на їх рахунки бюджетні кошти.

Проведеною у лютому ц.р. за ініціативи правоохоронців ревізією було виявлено факт завищення обсягів виконаних ремонтних робіт на суму понад 718 тис. грн. Наразі триває слідство.

Довідка УНІАН. 16 липня 2007 року в Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди поблизу станції Ожидів сталася аварія вантажного поїзда. Поїзд складався з 58 вагонів, зокрема, 15 спеціальних цистерн по 50 тонн кожна з жовтим фосфором. В результаті аварії зійшли з рейок 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілися.

Під час ліквідації пожежі утворилася хмара з продуктів горіння, в зону враження потрапило 14 населених пунктів Буського району і окремі території Радехівського і Бродівського районів області.

Ліквідація наслідків аварії закінчилась 27 липня.