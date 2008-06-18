Суд знайшов "додаткові обставини" у справі Луценка

Колегія суддів Апеляційного суду міста Києва не змогла сьогодні прийняти рішення за скаргою Генеральної прокуратури України на постанову Подільського райсуду столиці, який визнав незаконною порушення кримінальної справи стосовно міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, заслухавши пояснення сторін-учасниць процесу, суд пішов до кімнати для нарад, щоб прийняти рішення. Однак після цього учасникам засідання оголосили, що рішення не прийнято, оскільки суду необхідно з’ясувати додаткові обставини (які саме – не пояснили).

Під час засіданні суд відмовив народному депутату України Геннадію МОСКАЛЮ у задоволенні клопотання щодо представлення інтересів Ю.ЛУЦЕНКА, пославшись на те, що це не передбачено чинним законодавством.

Наступне судове засідання у цій справі має відбутися у понеділок, 23 червня, о 16.00.

У свою чергу, адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Юрій МАРТИНЕНКО не виключив, що суд не встиг вивчити матеріали справи. На думку адвоката, рішення у справі суд може ухвалити наступного понеділка.

Як повідомляв УНІАН, стосовно Ю.ЛУЦЕНКА було порушено кримінальну справу після інциденту з мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ 18 січня 2008 року після засідання Ради національної безпеки і оборони.

26 травня Генеральна прокуратура перекваліфікувала кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА з “нанесення легких тілесних ушкоджень” на “посадовий злочин”.

3 червня Подільський районний суд Києва скасував постанову Головного слідчого управління з особливо важливих справ Генпрокуратури про порушення кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА, оскільки в наданих суду матеріалах не вбачається, що Ю.ЛУЦЕНКО скоїв посадовий злочин, перебуваючи 18 січня цього року на засіданні РНБО, де завдав легких тілесних ушкоджень меру Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

Також суд визнав, що Ю.ЛУЦЕНКО не зловживав владою чи службовими повноваженнями, використовуючи у серпні 2006 року літаки Внутрішніх військ МВС України.