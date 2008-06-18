Загинув голова Шепетівської РДА

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття у зв`язку із загибеллю в автокатастрофі голови Шепетівської райдержадміністрації Хмельницької області Віталія Яцуха.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Це непоправна втрата для всіх - рідних і друзів, колег і знайомих, для його земляків і всієї нашої держави. У цей важкий час поділяю Ваш біль і висловлюю Вам своє найщиріше співчуття», - йдеться у листі-співчутті В.ЮЩЕНКА до вдови загиблого Валентини ЯЦУХ.

Довідка УНІАН. Президент призначив В.Яцуха головою Шепетівської РДА 11 квітня 2008 року.