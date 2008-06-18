Азаров: цього року ми матимемо інфляцію мінімум 20-25%

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності прогнозує інфляцію в Україні за підсумками 2008 року на рівні 20-25%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Комітету в середу.

«Цього року ми матимемо інфляцію мінімум 20-25%», - сказав М.АЗАРОВ.

Одним із чинників зростання інфляції він назвав те, що в тарифах на житлово-комунальні послуги ще не враховані нові ціни на газ.

При цьому М.АЗАРОВ прогнозує ціну на газ для України в 2009 році на рівні 400 дол. за 1000 куб. метрів. Це, у свою чергу, спричинить за собою значне збільшення дефіциту зовнішньої торгівлі, і, за прогнозами депутата, наступного року він може збільшитися до 40 млрд. дол.

Довідка УНІАН. В Україні в травні до квітня 2008 року зростання інфляції становило 1,3% (у квітні до березня ц.р. - 3,1%), у травні ц.р. до травня 2007 року - 31,1%. З початку цього року (за січень-травень 2008 року до грудня 2007 року) зростання споживчих цін становило 14,6%. Індекс споживчих цін за січень-травень 2008 року порівняно з відповідним періодом 2007 року збільшився на 25,8%.

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в січні-квітні 2008 року становило 7 млрд. 380,4 млн. дол.