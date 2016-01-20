Прикордонники та учасники блокади таки будуть спільно контролювати адмінкордон з Кримом

Про це повідомляє прес-служба українського прикордонного відомства.

«Разом з активістами громадських організацій – організаторами так званої торгової блокади і представниками кримськотатарського народу опрацьовується загальна платформа для здійснення контролю на адмінкордоні з тимчасово окупованою територією Криму. Також здійснюється співробітництво у відповідності з законом України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, після переформатування блокади Криму її учасники заявили про плани контролювати дії співробітників Держприкордонслужби та митної служби України на адміністративному кордоні з Кримом.

У свою чергу в ДПСУ заявили, що активісти не зможуть працювати на КПП з прикордонниками, оскільки це не передбачено законодавством.