10 людей опинилися в лікарні після святкування дня народження

Протягом 16-18 червня до інфекційного відділення Доманівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом - гострий гастроентероколіт госпіталізовано 10 осіб (мешканці смт Доманівка), які святкували 16 червня день народження в приватному домоволодінні та вживали страви домашнього приготування.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, всього перебувало на святкуванні 22 особи. Станом на 7 год. 19 червня госпіталізовані знаходяться в задовільному стані. Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.