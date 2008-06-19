Європейська рада схвалила приєднання Словаччини до зони євро

Європейська рада (самміт голів держав і урядів країн - членів ЄС - УНІАН) схвалила приєднання Словаччини до зони євро з 1 січня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Ради.

Таким чином, з 1 січня 2009 року до зони євро входитимуть 16 із 27 країн – членів ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2008 року до зони євро приєдналися Кіпр і Мальта, а роком раніше – з 1 січня 2007 – Словенія.

Єврозона була створена 1 січня 1999 року 11-ма країнами - членами ЄС, до яких у 2001 році приєдналася Греція. Готівковий євро було запроваджено з 1 січня 2002 року.