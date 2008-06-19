Футбольні клуби займаються відмиванням грошей?

Керівництво FATF (міжнародної групи з боротьби з відмиванням грошей) оголосило про початок розслідування фінансової діяльності спортивних клубів Європи, Південної і Північної Америки. Головна мета розслідування – перевірити дані про те, що клуби відмивають гроші через інвестиції і трансфери спортсменів, пише Financial Times.

Рішення про це було ухвалене 18 червня ввечері в Лондоні, повідомив керівник FATF сер Джеймс Сассун. Спочатку члени FATF мали намір зосередитися виключно на діяльності футбольних клубів в Європи, проте потім було прийнято пропозицію розширити сферу розслідування і на клуби в Південній Америці, а також діяльності північноамериканських спортивних ліг.

За даними джерела видання, результати перевірки не будуть оприлюднені, але будуть використані для розробки методів боротьби з фінансовими порушеннями.

Лента.ру