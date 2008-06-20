На Дніпропетровщині вхопили за руку суддю-хабарника

На Дніпропетровщині оперативні співробітники Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України за вимагання 300 тис. гривень хабара затримали голову одного з міських судів та директора сільськогосподарського товариства.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України.

Як йдеться у повідомленні, в ході оперативних заходів, співробітники МВС встановили, що приватним підприємцем на торгах, які були проведені районним управлінням юстиції, було придбано територію та виробничі приміщення і будівлі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю (СГТОВ). Отримавши документи на право розпорядження майном зазначеного товариства, новий власник прийшов до колишнього директора СГТОВ із проханням звільнити територію від комерційних структур, що орендували приміщення, та віддати йому ключі від приміщень. Однак колишній керівник відмовився виконувати законні вимоги новоспеченого власника, згодом – призначив йому зустріч, під час якої обіцяв погодити деталі передачі майна.

На призначену зустріч колишній бізнесмен прибув із головою міського суду, який пообіцяв врегулювати питання шляхом винесення судового рішення про усунення перешкод щодо розпорядження справжнім власником майном СГТОВ. За ці послуги суддя та колишній власник товариства вимагали «відкупні» у сумі 300 тис. грн.

Ці переговори фіксувалися співробітниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю, до якої напередодні звернувся новий власник майна сільськогосподарського товариства.

На початку червня відбулося засідання міського суду під головуванням його голови, на якому було прийнято рішення на користь справжнього власника, яке вступало в законну силу 17 червня. А вже 18 відбулась зустріч на території СГТОВ власника товариства із колишнім директором та головою міського суду. Згідно з попередньою домовленістю, бізнесмен передав судді та колишньому директору обумовлену грошову суму.

Відразу після цього вимагачів було затримано на «гарячому» та вилучено у них 300 тис. грн.

Обласною прокуратурою стосовно голови міського суду та колишнього директора сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Вимагачів затримано в порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі тривають оперативно-слідчі дії, метою яких є встановлення інших фактів протиправної діяльності зловмисників.