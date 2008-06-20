НКРЕ відклала "розбір польотів" з Укр-Газ Енерго до 1 серпня

Національна комісія регулювання електроенергетики зобов`язала ЗАТ "Укр-Газ Енерго" усунути порушення ліцензійних умов і правил в частині перевищення обсягів постачань природного газу, передбачених ліцензією, а також перевищення граничного рівня постачань газу, які може здійснювати ліцензіат і його афільовані компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження Комісія прийняла на своєму засіданні в четвер.

Як встановило управління ліцензійного контролю НКРЕ, за результатами перевірки діяльності компанії, в період 2007 р. - перший квартал 2008 р. "Укр-Газ Енерго" перевищило обсяг постачань, передбачених ліцензією. Зокрема, в першому кварталі цього року компанія поставила споживачам 6,5 млрд. куб. м газу, перевищивши ліцензійні обсяги на 1,5 млрд. куб. м. Нагадаємо, що ліцензією компанії був передбачений річний обсяг на рівні 5,04 млрд. куб. м.

Крім того, НКРЕ встановило, що ліцензіат перевищив граничний рівень постачань газу, які може здійснювати ліцензіат і його афільовані компанії. Зокрема, тоді як за підсумками 2007 року загальне споживання газу на внутрішньому ринку склало 63,7 млрд. куб. м, "Укр-Газ Енерго" поставила споживачам 23,8 млрд. куб. м. Таким чином, компанія перевищила 35% обмеження на 2,46 процентних пункти (37,4%).

Своїм розпорядженням Комісія зобов`язала компанію усунути вказані порушення до 1 серпня цього року, після чого буде призначена повторна перевірка ліцензіата на предмет виконання компанією вимог НКРЕ.