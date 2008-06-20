2 тонни лісу сіли на мілину під Одесою

В Одеській області, у місті Білгород-Дністровський при виході із порту сіло на мілину судно "Деймонд" (прапор Камбоджі), що перевозило до Туреччини 2 тис. тонн лісу.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, корпус судна пошкоджень не зазнав. Екіпаж з 13 осіб продовжує працювати у звичайному режимі.

До робіт зі зняття судна з мілини залучено три буксири.