В Алупці арештовано 21-річного кримськотатарського активіста

В Алупці 23 січня арештовано 21-річного Муєдіна Альвапова, якого підозрюють у підпалах автомобілів в Ялті.

Про це перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял повідомив в Facebook.

Він написав, що 25 січня в Ялті відбудеться суд, «мабуть, про обрання запобіжного заходу».

«Мати Муєдіна Зарема апте розповідає, що її син ніколи б не займався підпалами. Брат Муєдіна Мустафа на даний момент знаходитися на материковій Україні... Їхня сім'я громадянськи активна, постійно брала участь у різних суспільно-політичних заходах. Є припущення, що саме через політичні погляди хлопців і переслідують правоохоронці. Імовірно, що якщо Мустафа повернеться до Криму, його також арештують», – зазначив Джелял.

Як повідомляє Крим.Реалії, на сайтах «правоохоронних органів» Криму немає інформації про затримання й арешт Альвапова.

У Криму під арештом знаходяться ряд кримськотатарських активістів у так званій «справі 26 лютого». Один з них – Ахтем Чийгоз був затриманий в ході допиту в кримському управлінні Слідчого комітету Російської Федерації 29 січня 2015 року «за підозрою в організації та участі в масових заворушеннях». Крім Чийгоза були затримані кримськотатарські активісти Мустафа Дегерменджі, Алі Асанов, Ескендер Кантемиров, Талят Юнусов, Ескендер Емірвалієв, Ескендер Небієв.

15 січня група обвинувачів на чолі з «прокурором» Криму Наталією Поклонською в суді зачитала обвинувальний висновок стосовно шести активістів. Після цього в суді оголосили перерву до 25 січня.