"Кримняша" Поклонська зачитала звинувачення щодо активістів, які виступали проти анексії Криму

Оголосили його так званий "прокурор Криму" Наталія Поклонська і ще двоє "прокурорів", повідомляє Громадське радіо.

Так, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз звинувачується у нібито скоєнні злочину за ч. 1 ст. 212 КК РФ "Організація масових заворушень із заподіянням насильства та знищенням майна". Іншим обвинуваченим інкримінується участь у заворушеннях з ч. 2 тієї ж статті.

На думку адвоката Ахтема Чийгоза Миколи Полозова, звинувачення його підзахисного є надуманим.

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"На мій погляд, те, що було озвучено не відповідає дійсності. Я ознайомився поки з частиною матеріалів кримінальної справи. Усієї кримінальної справи не бачив. Але, разом з тим для мене абсолютно очевидно, що подібний процес, як такі ж схожі процеси в Російській Федерації, безумовно мають політичну мотивацію. Це не справа за якимись фактами, інакше вона була б порушена практично відразу після подій", - зазначив адвокат.

Полозов нагадав, що цю справу було порушено через кілька місяців. "Справа "виношувалася"", - підкреслив він.

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"Я думаю, що ми побачимо неспроможність пред'явлених звинувачень. Доказова база, безумовно, слабка", - додав Полозов.

Зокрема, говорячи про події 26 лютого 2014 року, Полозов висловив сумнів, що на мітингу, де були присутні і кримські татари, і представники партії "Русское единство", могли постраждати лише другі.

"Я не вірю, що у представників партії "Русское единство" слабкіші кістки, вони ламкі, або що вони люди не такі ж, як кримські татари. Це підкреслює, що звинувачення підбирало факти, щоб вони вкладалися в обвинувальну фабулу", - сказав він.

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Нагадаємо, Мустафа Дегерменджи, Алі Асанов і Ахтем Чийгоз звинувачуються російськими слідчими в участі у "масових заворушеннях" 26 лютого 2014 року, які виникли біля кримського парламенту внаслідок багатотисячного мітингу з участю прихильників територіальної цілісності України і активістів партії "Русское единство".