Потап і Настя Каменських хочуть порвати Євробачення-2009 на ганчір'я

Український дует ПОТАП і Настя КАМЕНСЬКИХ хотіли б представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення” наступного року.

Про це вони заявили на прес-конференції в УНІАН.

Артисти повідомили, що згідно з даними народного голосування їхній дует став переможцем в номінації «Прорив року» на шостій церемонії вручення нагород російського музичного каналу «Муз-ТВ»-2008. ПОТАП і Настя КАМЕНСЬКИХ випередили таких відомих російських артистів як резидента Comedy Club Павла ВОЛЮ та гурт «Серебро».

Також в ході прес-конференції Н.КАМЕНСЬКИХ повідомила, що отримала премію «Найсексуальніша жінка планети - 2008» за версією популярного чоловічого журналу FHM, яку їй вручили 10 червня в Москві. За словами артистки, вона стала 10-ю у загальному рейтингу жінок, але першою серед жінок СНГ. Її випередили лише голлівудські зірки, зокрема, Анжеліна ДЖОЛІ.

ПОТАП наголосив, що їм дуже б хотілось, аби їх шанували й в Україні. Він повідомив, що у їхньому новому альбомі буде пісня українською мовою “Ну і шо, шо ти москаль”. Крім того, запланований їхнє турне містами України.

Н.КАМЕНСЬКИХ наголосила, що їй не потрібні звання на кшталт народна артистка, але вона б хотіла, аби Україна пишалась ними.

Також артисти зазначили, що хотіли б представляти Україну на Євробаченні. ПОТАП зауважив, що у разі надходження такої пропозиції вони обов’язково відгукнуться на неї.

Водночас він зауважив, що дует хоче поїхати на Євробачення саме від України, тому що коли їм пропонували минулого року поїхати на цей конкурс від Росії, вони відмовились.

За словами ПОТАПА, він чув розмови про те, що співак Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ також хоче поїхати на цей пісенний конкурс. “Якщо В.КОЗЛОВСЬКИЙ спіткнеться...”, - пожартував він.

ПОТАП повідомив, що він спілкувався з В.КОЗЛОВСЬКИМ з цього приводу на одному з концертів, але поки вони не знають, якою буде схема відбору на пісенний конкурс.

“Якщо ви нас підтримаєте - ми поїдемо (на Євробачення) і порвемо там всіх на ганчір’я”, - запевнив ПОТАП.

Н.КАМЕНСЬКИХ пожартувала, що є ще один варіант - щоб ПОТАП поїхав на Євробачення разом з В.КОЗЛОВСЬКИМ.