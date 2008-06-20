На вихідних у Києві запанує Країна Мрій

21-22 червня на Співочому полі в Києві вп’яте відбудеться міжнародний етнічний фестиваль Країна Мрій ’2008. Як вже повелося в Країні Мрій, повноцінно будуть представлені самобутні народознавчі та сучасні стилі у виконанні вітчизняних й іноземних співців. З докладним розкладом подій можна ознайомитися тут.

Цьогоріч фестиваль Країна Мрій розпочнеться з видобування Живого вогню, який буде пронесено Купальською ходою на Співоче поле Києва, після чого розпочнуться купальські ігрища. Фестивальне містечко ряснітиме алеєю ремісників та умільців, міститиме дитячі робíтні, улюблені глядачем Кобзарські підмостки та Козацькі розваги і силу-силенну інших цікавинок, зазначає офіційний сайт фестивалю.