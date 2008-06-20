Генпрокуратура оскаржила вирок чотирьом "скнилівським" генералам

До Верховного Суду України внесено касаційне подання на виправдальний вирок, винесений Військовим апеляційним судом Центрального регіону України щодо чотирьох генералів, причетних до організації авіашоу на Скнилівському летовищі.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2002 року на військовому аеродромі Скнилів (Львів) унаслідок падіння літака Су-27 загинули 77 осіб, зокрема 28 дітей. Ще 500 осіб визнані судом потерпілими.

24 червня 2005 року Військовий апеляційний суд Центрального регіону у Львові оголосив вирок шести льотчикам.

Кримінальні справи щодо чотирьох генералів Генеральна прокуратура виділила в окреме провадження.

25 лютого цього року Військовий апеляційний суд Центрального регіону розпочав розгляд кримінальної справи за обвинуваченням чотирьох генералів ВПС України, причетних до організації авіашоу на Скнилівському аеродромі: першого заступника головнокомандувача Військово-повітряних сил Сергія ОНИЩЕНКА, колишнього головнокомандувача ВПС генерал-полковника запасу Віктора СТРЕЛЬНИКОВА, колишнього заступника головнокомандувача ВПС з бойової підготовки генерал-лейтенанта запасу Олександра ВОЛОШЕНКА і колишнього заступника начальника з бойової підготовки генерал-майора запасу Володимира АЛЕКСЄЄВА.

11 червня цей суд виправдав С.ОНИЩЕНКА, В.СТРЕЛЬНИКОВА, О.ВОЛОШЕНКА і В.АЛЕКСЄЄВА.