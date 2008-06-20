Чому зріс валовий зовнішній борг України

Валовий зовнішній борг України, про який йдеться у повідомленні Національного банку України, зріс через заборгованість суб’єктів підприємницької діяльності. Про це повідомив заступник міністра фінансів України Володимир ЛИТВИН, коментуючи на прохання журналістів озвучену Нацбанком інформацію щодо валового зовнішнього боргу України.

За інформацією прес-служби Мінфіну, державний зовнішній борг України за квітень 2008 року зменшився на 603 млн. 789,96 тис. грн. або на 119 млн. 562,37 тис. дол. США в доларовому еквіваленті та становив 54 млрд. 990 млн. 879,38 тис. грн. (61,85%) або 10 млрд. 889 млн. 283,03 тис. дол. США.

В.ЛИТВИН зазначив, що валовий зовнішній борг України, про який йдеться у повідомленні НБУ, зріс через заборгованість суб’єктів підприємницької діяльності (77 млрд. дол. США - 83,3% усього валового зовнішнього боргу). Державний зовнішній борг України є складовою зовнішнього боргу сектору державного управління і станом на 30.04.08 становить 11,8% від валового зовнішнього боргу України.

Заступник міністра фінансів також повідомив, що станом на кінець квітня 2008 року спостерігається зменшення державного зовнішнього боргу у відсотках до ВВП. Так, відношення державного зовнішнього боргу України станом на 30 квітня 2008 року до прогнозного ВВП за 2008 рік склало 5,7% проти 7,5% у 2007 році. Покращення показника відношення державного зовнішнього боргу до ВВП відбулося за рахунок росту економіки та проведення урядом України виваженої боргової політики.

Довідка УНІАН. За інформацією НБУ від 18 червня, зовнішній борг України станом на кінець І кварталу 2008 року досяг 92,5 млрд. дол. США (61% від ВВП; 135,7% від експорту товарів та послуг), з них 77 млрд. дол. США (83,3%) – це заборгованість приватних секторів економіки. Приріст зовнішніх зобов’язань в 1 кварталі 2008 року становив 8 млрд. дол. США (9.4%) і склався, як і в попередні роки, в результаті суттєвого зростання боргу в банківському секторі (на 3 млрд. дол. США або 9.8%) та інших секторах економіки (на 4.6 млрд. дол. США або 12%).

За інформацією НБУ, на звітну дату накопичена зовнішня заборгованість цих секторів у 5 разів перевищила обсяги зовнішніх зобов’язань секторів державного управління та органів грошово-кредитного регулювання (проти 1,2 раза на початок 2004 року).