Міліція шукає жінку, яка викинула новонародженого у каналізацію

Правоохоронні органи ведуть пошуки жінки, яка викинула свою новонароджену дитину в каналізаційний колодязь в Сімферополі. Немовля загинуло.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в Криму, тіло немовляти виявили дві дівчатка, які вигулювали собак. Діти прийняли тіло за пластмасову ляльку. Дівчатка покликали дорослих, які, поглянувши на страшну знахідку, викликали співробітників міліції і МНС.

За допомогою мотузка рятувальники витягнули з води і сміття мертвого хлопчика, з необрізаною пуповиною.

За словами фахівців, немовля пробуло в колодязі декілька діб. «Пошуками матері займаються правоохоронні органи. Проводиться розслідування», - відзначили в МНС.