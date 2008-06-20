Ціни на нерухомість в Одесі наздогнали каннські

Ціни на одеські особняки біля самого Чорного моря наздогнали каннські, пише щотижневий журнал Кореспондент.

Бум на ринку нерухомості в Одесі, нечуваній за цінами, схоже, зупинився тільки цього року. Причина, за словами експертів, в посиленні умов видачі банківських кредитів в останні два місяці. Половина дорогих особняків в місті купувалася в кредит. І ринок нерухомості завмер, пише видання.

Будівництво, а потім продаж вілл на узбережжі в останнє десятиліття були неймовірно вигідним бізнесом для заповзятливих жителів "перлини біля моря". Розкішний будинок в приморському районі (до пляжу – пройтися в плавках або в купальнику) коштує приблизно стільки ж, як і маєток у престижному заміському районі Києва Конча-Заспі або навіть вілла на Лазурному березі у Франції, відзначає Кореспондент.

Наприклад, будинок в Канні, місті, де щорічно проходить найпрестижніший фестиваль європейського кіно, або вілла в прославленій на весь світ столиці курортів Ніцці, а також будинок в неземної краси Жуан-ле-Пенні або Сен-Тропе обійшлися б покупцеві в середньому в 3-4,5 млн. доларів, оцінюють ріелтори. В Одесі жоден з побачених Кореспондентом будинків не коштував менше 2 млн. доларів. А ціни на інші вілли доходили до 5 млн. доларів. І знижувати їх ніхто не збирався.