Міліція перевіряє нічні клуби, сауни та кільцьові дороги

На Житомирщині міліція проводить операцію "Нічне місто".

Як повідомив УНІАН начальник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми УМВС України в області Віктор КУРБАТОВ, міліція Житомирщини з 15 червня проводить операцію "Нічне місто".

За його словами, у ході операції «правоохоронці масово перевіряють готелі, нічні розважальні заклади, сауни, банно-оздоровчі комплекси та інші місця проведення дозвілля, а також кільцеві дороги Житомира та райцентрів".

Він також розповів про перші результати операції. За його словами, міліція задокументувала один факт торгівлі людьми, два факти звідництва та два випадки виготовлення та розповсюдження творів з пропагандою насильства і жорстокості.

В.КУРБАТОВ також повідомив, що в ході операції встановлено випадок вивезення та продажу в рабство в Об’єднані Арабські Еміранти жительки Новограда-Волинського. "24-річна жителька Новоград-Волинського району звернулась до органів внутрішніх справ із заявою про те, що у грудні 2004 року невідомий чоловік запропонував їй працевлаштування за кордоном. Дівчина погодилась на обіцянки незнайомця про вигідні умови роботи та високу платню домогосподарки або гувернантки у багатій родині в ОАЕ. Однак після перетину кордону України у неї забрали документи, а потім просто продали у рабство в «омріяну країну багатства». Вирватись з полону дівчині вдалося лише через 3 роки", - сказав начальник відділу боротьби з торгівлею людьми обласного УМВС. В.КУРБАТОВ зазначив, що наразі міліція встановила особу “продавця” та вживає заходи щодо його затримання.